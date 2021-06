Solo una settimana fa Huawei ha tenuto un evento in Cina per presentare ufficialmente il suo nuovo sistema operativo, il cui sviluppo è iniziato già nel 2016 e quindi non in conseguenza dell’ormai noto ban americano. Sapevamo che HarmonyOS 2 sarebbe arrivato anche in Italia, ma oggi abbiamo avuto l’occasione di provarlo in prima persona insieme con tutti i nuovi dispositivi recentemente annunciati.

Il concetto di base dietro ad HarmonyOS 2 è quello della comunicazione fra dispositivi diversi in modo da farli comportare come un unico superdispositivo che integra le varie funzionalità e le rende più semplici da usare. Abbiamo quindi sperimentato quattro diversi scenari, come la Smart Home, lo Smart Office, l’allenamento e l’intrattenimento, tutti gestiti dalla nuova lineup di prodotti appena lanciata.

Parte della strategia 1+8+N, dove al centro abbiamo lo smartphone, in mezzo gli 8 tipi di prodotto che migliorano l’esperienza d’uso dello smartphone, e quindi tutti gli altri dispositivi che entrano a far parte dell’esperienza AIoT, i quattro scenari presentati ci hanno mostrato come l’ecosistema Huawei con HarmonyOS 2 riesca a semplificare le operazioni quotidiane in casa, in ufficio e all’aria aperta.

In particolare, il nuovo smartwatch Huawei Watch 3 è stato fra i focus della presentazione, grazie all’accesso diretto ad AppGallery e ad una serie di applicazioni sviluppate per essere usate direttamente dal polso, fra cui la nuova app di RTL 102.5 e la popolare Tutto il Calcio. Dotato di eSIM, il nuovo Watch 3 non richiede la connessione con lo smartphone e può essere usato anche in stand-alone, magari in coppia con le nuove cuffiette FreeBuds 4, TWS con cancellazione attiva del rumore.

Fra le altre novità dell’azienda cinese ricordiamo poi i nuovi tablet MatePad 11 e MatePad Pro, ottimi strumenti per la produttività grazie anche al supporto alla rinnovata M-Pencil di seconda generazione, oltre ai bellissimi monitor MateView – ultrasottile e con formato 3:2 ideale per il lavoro – e MateView GT – un 21:9 curvo dedicato ai gamers, con una potente soundbar integrata.

Huawei

Senza categoria