I nuovissimi Huawei FreeBuds 4 sono ufficiali e sono già pronti al preordine con una promo di lancio che ingolosirà chiunque: fra sconti e Band 6 in omaggio, senza dimenticare che questi nuovi auricolari TWS sono un vero e proprio concentrato di tecnologia, comfort e design.

Huawei FreeBuds 4 ufficiali: dettagli e promo

Se i FreeBuds 3 erano belli e potenti, questi non hanno rivali. Un design open fit, che mantiene la filosofia del “comodo, ma prerformante”, ma lo porta su un nuovo livello grazie anche a una nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che punta tutto su due microfoni. Si tratta del primo wearable di questo tipo a sfruttare un sistema così. E non solo.

Infatti, sono anche i primi auricolari ad essere dotati diAdaptive Ear Matching (AEM): quando li indosserai e l'ANC sarà attivo, le cuffiette capiranno in automatico la forma del tuo orecchio e regoleranno di conseguenza la cancellazione del rumore, scegliendo la migliore configurazione.

Sotto il profilo del design, naturalmente non mancano migliorie che portano a un vestibilità ancora più interessante. Cambiamenti estetici anche per quello che riguarda il case di ricarica, che ora è più compatto e leggero, pur mantenendo un aspetto e un touch and feel super premium. E proprio la preziosa custodia ti consente di arrivare fino a 22 ore di autonomia totale. In ascolto, a disposizione avrai 4 ore di riproduzione continua senza ANC e 2,5 con ANC attivo.

Non potremmo certo saltare un aspetto importante per un paio di auricolari: la qualità della riproduzione audio. La qualità, va da sé, promette di essere eccezionale grazie a un diaframma composito in polimero a cristalli liquidi (LCP), che supporta una gamma di frequenza fino a 40kHz, e un dynamic driver da 14,3 mm. Massima attenzione ai bassi, grazie a un nuovo motore di miglioramento degli stessi, un nuovo tubo dei bassi e una super scheda madre: l'unico modo per apprezzare la novità, è indossarli e far partire una canzone “spinta” sotto il punto di vista dei bassi.

Nessuna delusione nemmeno sotto il punto di vista della connettività, che naturalmente gode dei più avanzati standard Bluetooth. Se li connetterai a un device Huawei, oltre al massimo della stabilità e reattività (delle quali godrai anche con altri device), potrai approfittare anche di una serie di funzionalità dedicate.

Non manca, e non solo con i device Huawei, il supporto alla connessione contemporanea a due dispositivi. Sono supportati, per questa feature, i sistemi Android, iOS oppure Windows.

Prezzo, disponibilità e super promozione

Come anticipato in apertura, i nuovi Huawei FreeBuds 4 arrivano sul mercato corredati da una promozione decisamente ghiotta.

Il prezzo di vendita ufficiale è di 149€ e da oggi puoi già preordinarli sul Huawei Store e ti conviene approfittarne. Già, perché in omaggio ricevi la potente Huawei Band 6 (che da sola costa 59€). Inoltre, se preordini due paia di auricolari, non solo recevi in omaggio due smart band, ma il secondo paio di cuffiette è scontato del 20%.

