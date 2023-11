Lo smartphone è indubbiamente un dispositivo comodo e pratico per avere a portata di mano tutto ciò che risulta più utile durante la giornata. Le applicazioni di messaggistica, fotocamera e galleria sono solo alcune delle funzionalità presenti su iPhone. La loro praticità e versatilità spesso sostituiscono anche l’utilizzo del PC o del tablet, rendendo l’iPhone un supporto integrante nelle giornate di tutti gli utenti. Sicuramente la facilità nell’utilizzo porta con sé dei vantaggi considerevoli, ma vi sono anche degli svantaggi che possono mettere a rischio la salute del dispositivo e della persona che ne fa uso. Per questo è sicuramente necessario essere consapevoli delle ore che si trascorrono utilizzando il proprio iPhone. Per farlo al meglio è importante controllare il tempo di utilizzo su iPhone dalle impostazioni.

Come gestire il tempo di utilizzo su iPhone

La comodità principale dei dispositivi mobili è quella di poter avere sotto controllo qualsiasi aspetto, compresa l’attività e il tempo di utilizzo. Proprio a questo scopo, su iPhone è presente un grafico completo che chiarisce il tempo di utilizzo del telefono. Per visualizzare e comprendere realmente quante ore si passano sul telefono e sulle varie applicazioni, è necessario aprire l’iPhone e andare sulle impostazioni. Nello specifico ecco come gestire il tempo di utilizzo su iPhone:

Aprire l’iPhone;

Accedere alle impostazioni;

Scorrere fino a “Tempo di Utilizzo”;

Controllare il grafico o gestire i limiti.

Controllare il grafico giornalmente o settimanalmente permette, in caso di tempistiche esagerate dell’utilizzo, di ridurre o cercare di migliorare le abitudini. Inoltre, se le notifiche sono attivate, settimanalmente vengono inviati dei promemoria dell’aumento o della diminuzione dell’utilizzo del telefono. Anche in questo caso, è un supporto sicuramente utile per quanto riguarda la qualità e la quantità di tempo che si passa davanti ai dispositivi, per rendersi conto dell’effettivo utilizzo di un dispositivo.

Come inserire i limiti di utilizzo

Monitorare il tempo di utilizzo su iPhone permette di comprendere come gestire le proprie abitudini e tutelare la batteria del dispositivo, poiché un utilizzo continuo può portare a un deterioramento prematuro. La funzione “Tempo di utilizzo” dell’iPhone è utile anche per i genitori che desiderano gestire il tempo che i propri figli trascorrono sul dispositivo e, se necessario, bloccare determinate app o ridurre il tempo di utilizzo dell’iPhone. A prescindere dai motivi, è possibile impostare un limite dal menu nella sezione “Tempo di utilizzo”. Per procedere è necessario, selezionare “Limitazioni app” e scegliere “Aggiungi limitazione di utilizzo”. Successivamente, selezionare dalla lista le app di interesse, divise per categoria, oppure selezionare tutte le app e tutte le categorie. Dopodiché sarà necessario impostare un tempo nel quale il limite è attivo.

I limiti di utilizzo non servono solo per bloccare le app sul dispositivo in uso, ma estendono il limite a tutti gli altri dispositivi con i quali si è effettuato l’accesso con il proprio account iCloud. I limiti dello schermo consentono di scegliere un determinato periodo di tempo da trascorrere su determinate app. A seconda della quantità di tempo che si desidera dedicare a una determinata app, è possibile impostare un periodo compreso tra 1 minuto e 23 ore. Una volta scaduto il tempo, l’iPhone visualizzerà una notifica, bloccando l’app per il resto della giornata.

Come limitare la comunicazione su iPhone

Non solo le applicazioni, ma anche la comunicazione può essere fonte di distrazione. Spesso l’utilizzo dell’iPhone per la comunicazione, che sia per messaggi o chiamate, è molto alto. Inoltre, in alcuni casi si viene disturbati da messaggi continui anche nei momenti meno opportuni. Per ridurre il problema, è possibile procedere con l’opzione “Limitazione comunicazione” per impostare i limiti di comunicazione. L’opzione permette di gestire i contatti dal quali si riceveranno le notifiche sia durante l’utilizzo che in fase di inattività. Per procedere, è necessario dalla schermata principale della sezione “Tempo di utilizzo”, toccare l’opzione “Limiti di comunicazione”. Successivamente, procedere su “Comunicazione consentite durante tempo di utilizzo” e “Durante la pausa di utilizzo”.

In queste sezioni, è possibile scegliere contatti specifici che possono raggiungere l’utente durante le ore di inattività o anche durante il tempo di utilizzo. Nello specifico, è necessario procedere su “contatti specifici” per raggiungere la lista dei contatti e scegliere i numeri da inserire nella lista.

Come evitare l’affaticamento degli occhi

Infine, un’altra funzione interessante tra le opzioni presenti nella sezione “Tempo di utilizzo” dell’iPhone è “Distanza dallo schermo”. Per attivare questa funzione, è necessario accedere alle impostazioni, selezionare “Tempo di utilizzo”, scorrere fino a “Distanza dallo schermo” e selezionare “Continua”. Una volta attivata l’opzione “Distanza dallo schermo”, l’iPhone ricorderà quando è necessario mantenere il dispositivo alla distanza consigliata.

In particolare, si riceverà un avviso sullo schermo che impedisce di continuare a utilizzare il dispositivo se non viene mantenuta una distanza superiore a 30 cm dal viso. Per continuare a utilizzare il dispositivo, sarà quindi necessario spostare l’iPhone o l’iPad a una distanza superiore a 30 cm dal viso o selezionare “Continua”. La funzione permette di tutelare la salute degli occhi ed evitare di guardare lo schermo del dispositivo troppo da vicino.