Huawei Watch 3, la nuova serie è ufficiale. In occasione del lancio ufficiale del nuovissimo sistema operativo HarmonyOS 2.0, il colosso cinese ha anche annunciato due nuovi smartwatch, i primi ad essere equipaggiati con il nuovo OS. Un modello standard e uno Pro, entrambi belli, completi e pronti a ogni sfida. Eccoli in dettaglio.

Huawei Watch 3: la serie è ufficiale

Con i nuovi wearable della compagnia, metti al polso un concentrato di tecnologia, nascosto all'interno di un guscio realizzato con materiali di altissima qualità. La base, per tutti i modelli è la cassa in acciaio inossidabile (316L) e un vetro curvo premium a protezione del display. Quest'ultimo è un ampio pannello AMOLED 1,43”.

Il cuore pulsante, sotto il punto di vista software, è ovviamente HarmonyOS. con lo store App Gallery integrato, che potrai sfruttare grazie al potente chip, a 2GB di RAM e 16GB di storage interno. A livello hardware, invece, a farla da padrona è la nuova corona girevole che semplifica – accanto al touchscreen ed ai tasti su e giù – in modo esponenziale l'esperienza d'uso. Inoltre, tutti i modelli supportano l'e-SIM: possono funzionare, con il tuo stesso numero di telefono, anche senza lo smartphone connesso.

Huawei Watch 3 Pro

Con oltre 100 tipologie di workout supportati, il device è pronto a diventare il tuo nuovo personal trainer, ma non solo. Questo weaable è un monitor per la salute avanzato: oltre al battito cardiaco, alla saturazione di ossigeno e alla qualità del riposo notturno, potrai misurare con estrema precisione anche la temperatura corporea, grazie a un nuovissimo sensore dedicato. Inoltre, sempre a tema salute, il dispositivo rileva le cadute ed attiva le funzionalità di soccorso in automatico.

Huawei Watch 3

Naturalmente, non manca di essere un assistente personale senza rivali: non importa cosa tu debba fare, potrai contare su di lui per telefonare, leggere le notifiche e gestirle, ricevere promemoria e una marea di altre azioni, che potrai compiere grazie ai tantissimi strumenti a disposizione.

Entrambi i modelli, sia la variante standard che quella Pro, godono di autonomia energetica d'eccezione. L'edizione Pro arriva a 5 giorni in modalità “smart” e 21 in modalità “ultra lunga”. L'edizione standard si spinge invece a – rispettivamente – 3 e 14 giorni.

Lecito chiedersi, a questo punto, le differenze fra i due modelli, oltre all'autonomia energetica. Sotto il punto di vista delle specifiche, i dispositivi non differiscono troppo fra loro, a cambiare è principalmente la dimensione della batteria e i materiali del cinturino di alcune varianti.

Infatti, se l'edizione standard punta su fluoroelastomero, pelle e acciaio inossidabile, i modelli Pro sfruttano pelle e titanio.

Infine, entrambe le versioni sono dotate di GPS integrato, ma la variante PRO supporta il sistema a doppia frequenza (L1 + L5). Perché è ben diverso da quello a singola frequenza, lo puoi approfondire direttamente sul sito ufficiale Huawei.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartwatch si potranno preordinare da oggi sul Huawei Store, ma anche su Amazon (lo trovi direttamente qui) a un prezzo di:

499,00 euro per HUAWEI Watch 3 Pro Classic, cinturino in pelle;

599,00 euro per HUAWEI Watch 3 Pro nella Elite, cinturino in titanio;

369,00 euro per HUAWEI Watch 3 Active, cinturino in gomma fluorurata;

399,00 euro per HUAWEI Watch 3 Classic, cinturino in pelle o in nylon;

449,00 euro per HUAWEI Watch 3 Elite, con cinturino in acciaio.

Chi deciderà di acquistare il wearable attraverso il Huawei Store, otterrà in omaggio un paio di auricolari TWS Huawei FreeBuds 4i e anche 90€ di sconto immediato, visibile appena prima del pagamento.

