Huawei P50 Pocket: tutto quello che c'è da sapere

In queste ore sono emersi nuovi dettagli relativi al processore che sarà presente a bordo del nuovissimo Huawei P50 Pocket; non di meno, sono stati trapelati nuovi dettagli chiave sul device come quello relativo alla batteria, alla fotocamera e molto altro ancora.

Huawei P50 Pocket: pronto a sfidare Samsung

Il P50 Pocket debutterà come il primo telefono a conchiglia di Huawei con uno schermo pieghevole il 23 dicembre. Un nuovo rapporto di MyDrivers ha rivelato le specifiche chiave del foldable. Il leak ha rivelato che non sarà un dispositivo 5G.

Il rapporto rivela che il dispositivo presenterà un display pieghevole interno da 6,8 pollici e uno schermo secondario circolare da 1 pollice. Non sono disponibili informazioni sul design dell'unità interna del P50 Pocket. Il gadget a conchiglia sarà alimentato dal chipset Kirin 9000, privo però del supporto per la connettività 5G.

La configurazione della camera posteriore dell'Huawei P50 Pocket prevede:

una camera principale Sony IMX766 da 50 megapixel;

Un obiettivo ultrawide da 13 megapixel;

Un tele da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

Le specifiche di megapixel della sua snapper frontale tuttavia, deve ancora essere rivelato. Il flip phone sarà supportato da una batteria da 4.100 mAh, che apparentemente offrirà una lunga durata della batteria. Il terminale supporterà la ricarica rapida da 66 W.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, è probabile che P50 Pocket disponga di un prezzo inferiore rispetto al Galaxy Z Flip 3, che ha debuttato con un prezzo di 999 dollari. Si consiglia ai lettori di prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale” la fuga di notizie delle specifiche relative al terminale.

L'evento del 23 dicembre vedrà anche il lancio di altri prodotti come lo smartwatch Watch D, occhiali intelligenti, notebook e altro ancora.