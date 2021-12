Huawei P50 Pocket: le caratteristiche del rivale dello Z Flip3

Huawei P50 Pocket è uno dei tanti dispositivi che saranno svelati il ​​23 dicembre in Cina. La cosa interessante del suddetto dispositivo è che arriverà come il primo telefono a conchiglia dell'azienda con un display pieghevole. La società deve ancora condividere le specifiche del terminale. Tuttavia, diverse fonti hanno divulgato alcune informazioni sulle caratteristiche del gadget in questione. Ecco tutto ciò che si sa sul primo clamshell dell'azienda con uno schermo pieghevole.

Huawei P50 Pocket: specifiche (RUMOR)

Secondo Ross Young, analista di display e CEO di Display Supply China Consultants (DSCC), il flip phone sarà dotato di uno schermo pieghevole da 6,85 pollici. Questo pannello è leggermente più grande di quello del Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, che presenta un pannello AMOLED pieghevole da 6,7 ​​pollici.

Young ha aggiunto che lo schermo esterno del P50 Pocket è di un pollice. Si tratta dello schermo secondario di forma rotonda, disponibile sotto la camera posteriore del telefono.

Venendo alle altre specifiche, l'informatore Yash Raj ha affermato che la configurazione della fotocamera posteriore del P50 Pocket includerà una main camera da 50 megapixel, uno snapper da 13 megapixel e un obiettivo terziario da 8 Mega. Il telefono può supportare lo zoom ottico 3x.

#Huawei – Huawei P50 Pocket specifications.



– 66W fast charger

– Color – Gold Blue

– Triple Rear Camera

– 50MP+13MP+8MP

– 3X optical zoom

– Cheaper than Galaxy Z Flip 3#HUAWEIP50Pocket pic.twitter.com/nPQvivImgu — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) December 16, 2021

Non ci sono informazioni sul chipset e sulla capacità della batteria del telefono. È probabile che il dispositivo arrivi con il supporto per la ricarica rapida da 66 W. Oltre alla variante oro, il P50 Pocket potrebbe arrivare anche in un'edizione blu. La fuga di notizie afferma che avrà un prezzo inferiore rispetto al Galaxy Z Flip 3 5G.

Giusto come “remind me”, il telefono a conchiglia Samsung è stato introdotto con un prezzo di $ 999/1099€. Come al solito, ai lettori si raccomanda di prendere questa indiscrezione sulle caratteristiche del P50 Pocket con “un pizzico di sale”.