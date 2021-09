Huawei ha mantenuto il basso profilo nel corso di questa prima parte del 2021, ma i tempi sembrerebbero maturi per un ritorno in grande stile. Ne è dimostrazione l'inaspettato evento programmato per la giornata del 21 ottobre a Vienna che, con ogni probabilità, darà il via alla commercializzazione globale della gamma P50.

Huawei P50: attesa per il lancio internazionale

Al momento, la società non ha fatto trapelare nulla circa i dispositivi che verranno annunciati ma, come detto, è ipotizzabile che l'evento in questione si concentri su Huawei P50. Quest'ultimo è stato svelato per la prima volta in Cina 2 mesi fa: in tale occasione, il produttore non fornì alcuna informazione relativa alla distribuzione internazionale. Non dimentichiamo che all'epoca era fortemente in dubbio anche la stessa disponibilità in Cina.

Tendiamo ad escludere che possa essere chiamato in causa Huawei Mate 50. Plausibile dunque che il P50 ottenga una naturale precedenza. Insistenti voci di corridoio sono circolate anche in merito ad un nuovo smartphone Huawei Nova. Tale prodotto, in caso di conferma, dovrebbe però essere mostrato al pubblico durante l'ultima settimana di settembre.

Indipendentemente da quali saranno i modelli annunciati dal produttore cinese, è probabile che la disponibilità sia molto limitata. Huawei ha parecchio faticato per ottenere i componenti necessari in fase di produzione, specie a seguito delle restrizioni commerciali statunitensi in vigore dallo scorso settembre. Facile tuttavia prevedere una bassa entità della domanda, considerando l'assenza delle Google Apps ed il sistema operativo Harmony OS in sostituzione del classico Android, a meno che Huawei non tiri fuori un altro inatteso coniglio dal cilindro.

Smartphone