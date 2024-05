Honor 90 in offerta a meno di 320€: 12GB di RAM, 200MP e AMOLED a 120Hz

L’Honor 90 è un vero e proprio gioiello nel segmento degli smartphone di fascia media. Con un design elegante e caratteristiche che rivaleggiano con modelli di gamma superiore, l’Honor 90 è pronto a conquistare il mercato. La buona notizia? Oggi può essere tuo ad un prezzo fortemente scontato: su eBay è disponibile ad appena 319€, grazie ad un generoso sconto del 36%. Ma devi essere velocissimo: sta andando rapidamente a ruba.

Non ci stupisce a fatto, considerate le sue ottime specifiche. Il display AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione dinamica fino a 120Hz, è uno dei punti di forza del dispositivo. La brillantezza e la nitidezza dello schermo sono impressionanti, con una luminosità che può raggiungere i 1.600 nit in condizioni HDR, garantendo una visione straordinaria anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia PWM a 3.840Hz rende il display più delicato sugli occhi, riducendo l’affaticamento visivo anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che offre prestazioni fluide e reattive, ideali per il multitasking e i giochi più esigenti. Il modello è in offerta è il più completo, con ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La fotocamera principale da 200MP, con un sensore migliorato del 25% rispetto alla generazione precedente, garantisce scatti eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità. La qualità delle immagini è naturale e dettagliata, senza l’eccessiva elaborazione che caratterizza molti smartphone concorrenti​. E tutto questo in un dispositivo che oggi paghi meno di 320€. Non ha davvero senso, ma per fortuna è così: acquistalo subito prima che termini l’offerta!