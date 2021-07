La serie Huawei P50 – modello standard e Pro – è finalmente ufficiale. Dei veri e propri concentrati di tecnologia, che però viaggiano in 4G. Ecco tuti i dettagli.

Huawei P50: la serie è ufficiale

Belli ed eleganti esteticamente, si tratta di gioiellini curati in ogni dettaglio. Sotto la scocca del modello standard c'è il processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

L'edizione Pro invece può avere a bordo il SoC Kirin 9000 oppure lo Snapdragon 888. A riguardo delle memorie, la RAM può essere di 8/12GB mentre lo storage può essere di 128/256/512GB.

L'edizione standard vanta uno schermo OLED Flat da 6,5″ con risoluzione di 1224X2700 pixel, refresh rate di 90Hz, supporto all'HDR e touch sampling rate di 300Hz. L'edizione Pro invece ha un pannello curve OLED da 6,6″ (1128X2700): stesse caratteristiche, ma il refresh rate è di 120Hz. Non manca su entrambi l'audio stereo e la certificazione IP68, che ne garantisce la resistenza al contatto accidentale con acqua e polvere.

Quanto all'autonomia energetica, il modello normale ha una batteria da 4100 mAh mentre quello Pro arriva a 4360 mAh. La ricarica rapida può avvenire a cavo (sistema a 66W) oppure senza fili (50W).

La vera chicca di questi device è nel comparto fotografico. Il modello standard è equipaggiato con un sensore principale da 50MP (con OIS e apertura focale f/1.8), uno grandangolare da 13MP e uno per lo zoom ibrido da 12MP, sempre dotato di stabilizzazione ottica. L'edizione Pro aggiunge alle tre camera appena descritte anche un sensore monocromatico da 40MP e porta il sensore per lo zoom ottico a 64MP (con zoom ottico 3,5X e digitale 100X).

Tutti e due i modelli arriveranno con a bordo il sistema operativo HarmonyOS 2: una sfida importante per il colosso cinese. Ormai banale da sottolineare: non ci sono i servizi Google. Come anticipato, per il momento è prevista solo la commercializzazione di unità funzionanti in 4G.

La gamma dovrebbe arrivare anche a livello internazionale, con disponibilità di diversi colori. Non resta che rimanere in attesa di conoscere maggiori dettagli sui prezzi e sulla distribuzione.

