La serie Nova 9 è stata spoilerata nuovamente dall'azienda; stavolta il dispositivo è apparso in un cortometraggio pubblicato da Huawei e condiviso sugli account social aziendali.

Huawei Nova 9: cosa sappiamo?

Huawei aveva recentemente rivelato la data di lancio del 23 settembre per la sua prossima serie di smartphone Nova 9. La società ha stuzzicato la fantasia dei fan con questa nuova line-up prima del lancio e ora ha rilasciato un cortometraggio che evidenzia le prestazioni fotografiche dei nuovi terminali.

Il marchio ha condiviso il nuovo short movie sul suo account Weibo ufficiale, il noto sito web di microblogging cinese. Nel video, si può vedere la celebrità cinese Yi Yang Qianxi che mostra le capacità della fotocamera del dispositivo che possono essere utilizzate per il vlogging (video blogging) anche attraverso la modalità multicamera di HarmonyOS. Per chi non lo sapesse, il Nova 9 sfoggerà una configurazione a quattro sensori sul retro, mentre il selfie shooter frontale sarà alloggiato in un foro a forma di pillola (ci saranno due ottiche, in pratica).

In precedenza, lo smartphone era stato recentemente certificato dall'ente cinese 3C e dal TENAA, rivelando alcune specifiche e caratteristiche chiave. La variante che portava il numero di modello RTE-AL00 presenta un display OLED con un sensore di impronte digitali sotto il display. Inoltre, è probabile che la gamma di midrange venga alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G; secondo quanto riferito arriverà con il supporto per la connettività 4G LTE e non per le reti di quinta generazione.

Tuttavia c'è la possibilità che la società possa lanciare una variante 5G in un secondo momento. Si dice che il Nova 9 sia alimentato da una batteria da 4.500 mAh, mentre la variante Pro della gamma sarà dotata di una batteria da 4.000 mAh ma godrà della tecnologia di ricarica rapida da 66 W. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché vi diremo tutto e di più sull'evento di lancio che si terrà alla fine di questo mese.

Huawei

Smartphone