Cavi con uscita USB C, 3 pezzi resistenti e per ricarica VELOCE a soli 9€

Fai uno scorta di cavi USB C con un solo acquisto. Sono sempre comodi e soprattutto li usi per la qualunque ormai. Invece di optare per dei modelli che sono più economici ma si spezzano subito, opta per un trio che è resistente e robusto ma soprattutto non fa svuotare il tuo portafogli.

INIU ti mette a disposizione questi 3 pezzi a soli 9,49€ con un click. Due lunghezze differenti per utilizzarli con tutta la comodità e portarli sempre con te. Collegati al volo su Amazon e approfitta dello sconto del 21% subito.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Cavi USB C: 3 pezzi a prezzo ottimo e con supporto ad alte velocità

Lo standard di tipo C è ormai quello più utilizzato. Per caricare i tuoi prodotti ti ci vogliono dei cavi che siano sicuri e soprattutto di ottima qualità. Non scendere a compromessi ma anzi, porta a casa un tris comodo e pratico che ti risolve un sacco di problemi.

INIU ti mette a disposizione questi qua che hanno un attacco USB A per essere collegati a basette ma anche prodotti come laptop e computer e un attacco USB C per essere compatibili con tutti i prodotti di ultima generazione.

Sono di due lunghezze differenti, infatti trovi un cavo da 0,5 metri e due da 2 metri per il massimo della comodità. Tutta la lunghezza è ricoperta da un intreccio di nylon per rafforzare la robustezza e i connettori sono rinforzati.

Supportano le alte velocità per ridurre i tempi e non hanno alcun genere di problema in termini di compatibilità: usali con qualsiasi marchio, anche Apple e i suoi iPhone 15.

Approfitta al volo della promozione e collegati subito su Amazon per acquistare i tuoi 3 cavi USB C di INIU a soli 9,49€ con sconto del 21%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.