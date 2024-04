Huawei Mediapad T5 è un tablet da non perdere ad appena 159€

Il tablet Huawei Mediapad T5, in questa fascia di mercato, è uno dei modelli più consigliati per affiancare i ragazzi nei loro momenti di studio ma anche per garantire un valido supporto ai professionisti, che avrebbero così al loro servizio un device affidabile per mezzo di cui consultare i documenti di lavoro in mobilità. La lunga durata della batteria rende questo prodotto ideale per chi trascorre molte ore fuori casa.

La promozione sta per giungere al termine, cogli al volo quest’opportunità ed effettua l’ordine su Amazon: grazie ad uno sconto a sorpresa del 20%, il tablet Huawei potrà essere tuo ad un prezzo di soli 159 euro invece di 199 euro.

Nuovo calo di prezzo per Huawei Mediapad T5

Il dispositivo si caratterizza per uno schermo da 10.1 pollici in formato 16:10 e con una risoluzione pari a 1920×1200 pixel, generando una densità di 224 PPI per immagini sempre chiare e nitide. A bordo troviamo 2 altoparlanti stereo potenziati con tecnologia Huawei Histen 5.0, che restituiscono suoni profondi per un’esperienza sorround 3D impareggiabile. Huawei Mediapad T5 non passa certo inosservato, merito di un design elegante e di una scocca in metallo per la massima resistenza.

Non dimentichiamo le eccellenti prestazioni assicurate dal processore octa-core con frequenza di 2.36 GHz, assistito 2 GB di memoria RAM e da 16 GB di storage interno su cui salvare tutti i documenti e contenuti multimediali da portare sempre con te. I modelli disponibili stanno per finire, segui l’istinto ed aggiungi al carrello il tuo nuovo tablet Huawei risparmiando 40 euro: arriverà a casa in brevissimo tempo.