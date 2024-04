Huawei MateBook D 16, MEGA occasione grazie a sconto+coupon

Nei giorni scorsi era stato il modello D 14 a far parlare di sé, mentre in queste ore è il MateBook D 16 ad entrare nel mirino delle offerte Huawei. Lo store sta infatti proponendo in queste ore uno sconto del tutto speciale, che porta il prezzo ad un livello mai visto e trasformando così queste offerte primaverili in una sorta di Black Friday anticipato del quale approfittare immediatamente.

Capire la portata dell’offerta è fondamentale perché consente di capire di che tipo di sconto stiamo parlando. Il modello 2024 del MateBook D 16 di Huawei (descrizione a seguire) ha un prezzo canonico di 899 Euro, ma per l’occasione Huawei lo abbassa a quota 749 Euro con 150 Euro immediati di sconto. Ma non finisce assolutamente qui. Utilizzando lo speciale coupon “ANOIVA“, infatti, il prezzo scende di un 19% ulteriore, atterrando a quota 606,69 Euro. Complessivamente si tratta quindi di uno sconto che sfiora i 300 Euro: un’occasionissima da non perdere.

Huawei MateBook D 16

Se lo sconto è la fonte di questa grande occasione, il motivo sta anche e soprattutto nel fatto che stiamo parlando di un laptop di alto profilo, che può fare comodo tanto in un ufficio, quanto sulla scrivania di chi lavora in smart working, quanto ancora in mobilità o per alzare di livello la propria esperienza di studio. Dal creator al professionista, passando per lo studente o chi lavora in mobilità, il MateBook D 16 ha molto da dire ed a suggerirlo sono le specifiche stesse del device.

Il processore al centro del MateBook D 16 è un Intel Core 12Gen i5-12450H supportato con 8GB di RAM e 512GB di memoria locale, con scheda grafica Intel UHD. Punto di forza del laptop Huawei è un display da 16 pollici FullView, una diagonale che mette a disposizione molto spazio per tutta la creatività, i fogli di calcolo e l’intrattenimento che si desiderano. L’ampiezza del display non è soltanto un piccolo valore aggiunto, ma è vera e propria identità di un laptop che richiama ad esperienze di visione e operatività di livello superiore. La webcam AI centrale con funzione Smart Conferenze garantisce la migliore esperienza anche in quanto a videochiamate, servendo così una delle funzionalità più utili per lavoro e collaborazione da remoto.

Particolarmente raffinata è inoltre la tastiera ultrasottile, che restituisce un’esperienza tattile del tutto piacevole e si accompagna con un ampio touchpad asimmetrico per facilitarne l’uso durante la digitazione. La batteria garantisce una giornata di operatività, risultando ben bilanciata rispetto ad un device che vuol restare leggero e sottile per ben adattarsi ad ogni situazione di utilizzo e di trasporto.

Connettività Wi-fi 6 per una connettività efficiente e di massima stabilità, Antenna Metaline che garantisce una portata ben più capiente rispetto alla concorrenza e Bluetooth 5.1 completano il quadro di un laptop che ben si adatta per una molteplicità di figure e di utilizzi, sempre e comunque mettendo a disposizione una vetrina di specifiche di livello. Il sistema operativo in dotazione è il nuovo Windows 11.

Non si trovano notebook con queste caratteristiche ad un prezzo pari a 606,69 Euro (non dimenticare di applicare il coupon esclusivo “ANOIVA”). Ecco perché questa abbinata sconto+coupon, con offerta a scadenza, è qualcosa di cui approfittare subito se stai cercando un nuovo laptop per la tua quotidianità.

In collaborazione con Huawei