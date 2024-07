Notebook Lenovo 15,6'' con chip i7: PROMO esclusiva (-100€)

Lenovo IdeaPad 3 è un laptop che unisce eleganza e potenza. Dotato di un display FullHD da 15,6 pollici, che offre immagini nitide e brillanti con tecnologia antiriflesso, è ideale per l’uso anche in condizioni di forte luce ambientale. Perfetto per lavoro, studio ed intrattenimento, questo notebook si distingue per le sue eccellenti specifiche tecniche.

Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 799 euro, con uno sconto last minute dell'11% rispetto agli 899 euro di listino

Calo di prezzo per il notebook Lenovo IdeaPad 3

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un processore Intel Core i7, garantendo prestazioni elevate in un design sottile e leggero per una portabilità ottimale. L’SSD da 1 TB offre ampio spazio per software, documenti e contenuti multimediali, eliminando la necessità di dischi esterni. Con 16 GB di RAM, il laptop gestisce facilmente più applicazioni nello stesso momento. La scheda grafica integrata assicura immagini fluide e dettagliate, mentre i due altoparlanti frontali da 1,5 W con audio Dolby offrono un suono di alta qualità. Il sistema operativo Windows 11 è preinstallato e pronto all’uso.

