PREZZO SHOCK: il MacBook Air (M2) è a meno di 1000€ su Amazon!

Quando si parla di portatili volti a lavori, anche pesanti, nulla è meglio dei MacBook di Apple. E se ne hai sempre voluto uno, sarai felice di sapere che, grazie al ribasso del -24% , potrai finalmente far tuo MacBook Air con il potentissimo chip M2, a un prezzo di soli 949,00€. Si tratta del costo più basso di sempre!

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Air (M2)

Con il chip M2 sotto la scocca, il il MacBook Air ti stupirà con la sua fluidità e reattività sia tu stia navigando sul web, modificando foto e video o semplicemente rilassandoti con un film! Il tuto viene proiettato sul suo display Liquid Retina da 13,6 pollici: un vero spettacolo per gli occhi.

E se ti preoccupa l’autonomia, questo laptop è progettato per offrirti fino a 18 ore di autonomia, permettendoti di essere produttivo ovunque ti trovi, senza interruzioni.

Ovviamente, dispone di tutte le porte necessarie, tra cui due Thunderbolt e un jack per cuffie, offrendo una connettività per tutte le tue esigenze. Inoltre, la porta di ricarica MagSafe ti permette di collegare il caricabatterie in modo rapido e sicuro, evitando fastidiosi disconnessioni accidentali.

Uno dei grandi vantaggi del MacBook Air è la sua perfetta integrazione con l’ecosistema Apple. Potrai sincronizzare tutti i tuoi dispositivi in modo semplice e rapido, traferire file in un istante e approfittare di tutte le funzionalità offerte da macOS, sia col tuo iPhone con con il tuo iPad!

Non perdere l’incredibile opportunità di prendere Apple MacBook Air (M2) al prezzo di soli 949,00€, risparmiando -300€ sul costo di listino!