Huawei Mate XT arriva in Europa: pronti a svuotare il portafoglio?

Huawei ha recentemente svelato al pubblico il suo innovativo Mate XT, il primo smartphone pieghevole al mondo con triplo schermo, mettendo a punto un lancio esclusivo per il mercato cinese.

Il dispositivo rappresenta un significativo passo in avanti nell’evoluzione dei foldable ed ora è stato confermato che Huawei Mate XT arriverà nei mercati globali durante il primo trimestre del 2025.

Huawei Mate XT pronto per il lancio globale

In Cina, Huawei Mate XT parte da un prezzo di 19.999 yuan (circa 2.835 dollari) per la versione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo prezzo lo colloca nella fascia alta del mercato dei dispositivi pieghevoli e ci si aspetta che, nei mercati internazionali, il costo supererà i 3.000 dollari, dato che solitamente i prezzi degli smartphone cinesi tendono a essere più elevati in Europa e negli Stati Uniti.

Uno degli aspetti più impressionanti di Huawei Mate XT è il suo schermo OLED pieghevole da 10,2 pollici. Piegando il dispositivo una volta, lo schermo si riduce a 7,9 pollici, ed applicando la seconda piega si ottiene un display da 6,4 pollici, ideale per l’uso quotidiano al pari di uno smartphone classico. Anche piegato, il dispositivo mantiene uno spessore di 12,8 mm, leggermente superiore al Samsung Galaxy Z Fold 6, ma comunque estremamente compatto per un terminale di queste dimensioni.

Huawei Mate XT è dotato di una batteria da 5.600 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata da 66 W e la ricarica wireless fino a 50 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone trifold presenta una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile, un obiettivo ultragrandangolare da 12 MP e una lente periscopica con zoom ottico 5x da 12 MP.

In termini di software, il Mate XT esegue Harmony OS in Cina, ma si prevede che nei mercati globali verrà fornito con la skin Android EMUI, a causa delle restrizioni statunitensi che impediscono a Huawei di utilizzare i servizi Google.