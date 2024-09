Ora tocca a Xiaomi con il suo smartphone trifold: ecco le immagini

Pare che anche Xiaomi sia al lavorando su un nuovo smartphone trifold, come conferma il brevetto recentemente scovato presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Inoltre, grazie alle immagini che vi mostriamo di seguito, abbiamo un’idea più chiara su come il dispositivo potrebbe essere realizzato.

Come sarà il nuovo smartphone trifold Xiaomi?

Immagini

Pur trovandoci di fronte ad un semplice brevetto, il design del dispositivo lascia immaginare uno smartphone davvero interessante. Tuttavia, è importante sottolineare che il prodotto finale potrebbe subire delle modifiche rispetto a quanto illustrato nei documenti preliminari.

Il design dello smartphone trifold Xiaomi mostra, per l’appunto, una struttura a tre pieghe, con l’immancabile modulo della fotocamera sul retro in posizione orizzontale. Un simile alloggiamento ricorda molto quello dei dispositivi Pixel di Google e sembra includere tre fotocamere, una configurazione ormai comune sui top di gamma. Un altro aspetto che colpisce è lo spessore minimo del foldable quando viene completamente aperto, oltre alla sua compattezza una volta piegato, suggerendo il fatto che Xiaomi stia puntando a un design pratico e maneggevole nonostante la complessità strutturale.

Il concept di questo smartphone trifold appare senza dubbio intrigante, soprattutto considerando l’esperienza e la qualità che Xiaomi ha messo in campo con i suoi precedenti smartphone pieghevoli. La sfida sarà quella di rendere il dispositivo robusto, funzionale e allo stesso tempo sottile, un’impresa che l’azienda sembra intenzionata a portare avanti.

Huawei, al momento, è l’unico produttore ad aver lanciato sul mercato un dispositivo trifold, il Mate XT Ultimate Design, che ha fatto il suo debutto in Cina. Questo smartphone non è certo passato inosservato, grazie al suo design innovativo ed alla capacità di ridurre lo spessore rispetto ad altri dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Fold 6.

Sarà interessante vedere come Xiaomi, insieme ad altri produttori quali Honor e OnePlus / OPPO, interpreteranno il concetto di smartphone trifold per distinguersi al meglio dalla concorrenza.