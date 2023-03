Huawei Mate X3 UFFICIALE: sfida il Galaxy Z Fold4 di Samsung

Huawei Mate X3 è stato lanciato ufficialmente; si tratta della nuova iterazione foldable del colosso asiatico. Il device presenta uno schermo pieghevole con tecnologia OLED da 120 Hz, un processore Snapdragon 8+ Gen 1, ha tre ottiche con sistema principale da 50 Megapixel e molto altro ancora. Sfida apertamente il Galaxy Z Fold4 di Samsung.

Nel corso di un evento speciale tenutosi in Cina, ieri Huawei ha annunciato moltissimi nuovi gadget per il mercato locale cinese; pensiamo alle cuffiette FreeBuds 5, ai flagship P60, al tablet MatePad 11 (2023) e, ovviamente, il nuovo pieghevole Mate X3.

Huawei Mate X3: le caratteristiche complete

Huawei Mate X3 ha uno schermo OLED LTPO interno di dimensioni di 7,8″ con risoluzione di 2496 x 2224 pixel, refresh rate di 120 Hz, dimming PWN di 1440 Hz, 426 PPI e luminosità massima di 1000 nit.

Esternamente c’è un display OLED da 6,4 pollici con refresh rate di 120 Hz, supporto alla gamma colori a 10 bit, foro centrale e non solo. Internamente invece c’è una selfiecam sulla parte destra del pannello. Il tutto è protetto dal vetro Kunlun, un sistema di nuova generazione proprietario. Troviamo una cerniera a goccia d’acqua a doppia rotazione che consente di avere un funzionamento fluido e immediato. Il frame è in alluminio, resistente e affidabile.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e spazio interno fino a 1 TB (per la versione Collector Edition). La batteria è da 4800 mAh che si ricarica a 66W via cavo o a 50W via wireless. A far girare il tutto troviamo HarmonyOS 3.1. Il dispositivo misura 11,08 mm quando è piegato e solo 5,3 quando è aperto; il peso è ben bilanciato, infatti abbiamo 239 grammi. È certificato contro acqua e polvere IPX8. Costa 12.999 Yuan (che al cambio corrispondono a 1900 dollari) ed è disponibile nelle colorazioni: Feather Sand Black, Feather White, Feather Sand Purple, Dawn Gold e Aoyamadai. Non sappiamo quando arriverà da noi. In Italia abbiamo il Mate XS2 a 1954,63€ su Amazon.

