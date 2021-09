Secondo gli ultimi rumor trapelato, si dice che il prossimo Mate 50 di casa Huawei disporrà del supporto per la connettività satellitare per la messaggistica SMS.

Huawei Mate 50: connettività satelliate per sopperire all'assenza di segnale

Il colosso cinese di Ren Zhengfei un tempo era un attore dominante nel settore della telefonia mobile, ma non è più così da un paio di anni. Sebbene la società abbia faticato a prendere piede dopo essere stata sanzionata dagli Stati Uniti, le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Il gigante tecnologico si sta ora preparando per lanciare un nuovo device di punta, soprannominato Huawei Mate 50. Mentre molti dettagli sul dispositivo sono già trapelati, l'ultima indiscrzione riguarda una caratteristica unica di cui disporrà il telefono.

Un utente su Weibo ha suggerito che il prossimo terminale Mate 50 verrà fornito con il supporto per la connettività satellitare che si attiverà in tutti gli scenari ove la rete cellulare non è disponibile.

Per questo, secondo quanto riferito, la società pare che abbia optato per il sistema satellitare Beidou. È stato riferito che a causa di questa nuova funzionalità aggiunta, il lancio del prossimo flagship di Huawei è stato (nuovamente) posticipato.

Di fatto, ha senso che l'azienda aggiunga questa caratteristica unica ai dispositivi della serie Mate visto che tale line-up, di solito, è dotata della tecnologia più avanzata ad oggi presente in commercio.

La funzione di comunicazione satellitare dimostra che l'OEM cinese sta ancora cercando di innovare nello spazio degli smartphone e non ha rinunciato al business della telefonia mobile nonostante sia stata severamente limitata dalle sanzioni degli Stati Uniti.

Ad ogni modo, tenete presente che tale indiscrezione non è stata confermata da Huawei in alcun modo, pertanto vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.

In ultima analisi, si ipotizza che la gamma Mate 50 verrà lanciata nella prima metà del prossimo anno; staremo a vedere.

Huawei

Smartphone