La serie Huawei Mate 50 non verrà lanciata fino alla fine del secondo trimestre del 2022. Tuttavia, approderà sul mercato con processore Kirin e con SoC Snapdragon.

Huawei Mate 50: solo nel 2022?

Il colosso di Ren Zhengfei ha avuto un anno difficile per quanto riguarda la sua attività legata agli smartphone. Il ban ancora in vigore ha portato a ritardi nel rilascio dei suoi telefoni, in particolare dei suoi flagship.

Visto che il suo calendario dei prodotti ha subito un'enorme interruzione, non sorprende sapere che la sua futura gamma di device di punta, i Mate 50, non arriveranno prima della fine del prossimo anno. Mentre aspettiamo, sono emersi ulteriori dettagli sulla line-up in questione.

La fonte dei nuovi dettagli è l'account Weibo 菊厂影业Fans che ha rivelato in precedenza che la serie Mate50 sarebbe stata lanciata il prossimo anno. In un post pubblicato all'inizio della giornata di ieri, il leakster ha rivelato che Huawei annuncerà probabilmente i device Mate di nuova generazione entro la fine del secondo trimestre del prossimo anno, ovvero fra circa 9 mesi a partire da oggi.

Il post rivela anche che mentre l'azienda prevede di rilasciare i Mate 50 con supporto alle reti 5G, vedremo ancora le varianti con modem LTE. I nuovi device verranno lanciati anche con due processori: da un lato, presenteranno lo Snapdragon di Qualcomm, dall'altro invece, vanteranno una CPU Kirin di HiSilicon.

La fonte afferma inoltre che la strategia di Huawei, per il momento: la società lancerà una serie di punta all'anno anziché due. Questo significa che molto probabilmente non vedremo un successore della serie P50 il prossimo anno.

