Huawei ha appena brevettato un altro smartphone dotato di display arrotolabile. In precedenza avevamo segnalato un possibile futuro telefono della serie con display Arc e quello che sembrava essere un Mate X Rollable un paio di settimane fa. Ora, un nuovo patent rivela un altro modello futuristico di dispositivo avente uno schermo arrotolabile e una configurazione a tripla lente.

Huawei Mate arrotolabile: semplicemente bellissimo

Secondo un rapporto LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha brevettato un nuovo dispositivo che sfoggia un display avvolgente che copre anche il lato anteriore e la maggior parte del pannello posteriore. Ma il suo aspetto più evidente è che questo pannello può essere estratto da un lato sul davanti, e ciò porta ad avere un tablet di piccole dimensioni pronto all'uso. A questo punto, lo schermo viene esteso dal lato destro del telefono, mentre il display sul retro ruota verso la parte anteriore.

In particolare, Ts Designer ci offre anche un rendering 3D di questo terminale e la sua unità arrotolabile in azione sul suo canale YouTube. Guardando questo video, possiamo osservare il dispositivo in tre modalità.

Nella prima, il dispositivo assomiglia allo Xiaomi Mi Mix Alpha nella sua forma compatta; in una delle posizioni, lo schermo viene ingrandito del 35% o esteso solo alla metà della sua capacità totale, mentre nell'altra lo schermo è completamente esteso, raggiungendo dimensioni superiori del 70% rispetto alla sua posizione “lite”.

In altre parole, uno schermo da 6,5 ​​pollici può raggiungere dimensioni di ben 11 pollici arrivando ad avere un formato tablet. Questa è fondamentalmente la dimensione offerta dai moderni smartphone pieghevoli. Inoltre, è anche un design abbastanza pratico e potrebbe benissimo far parte di una serie di telefoni Mate che verrà lanciata in futuro.

La mancanza di una cerniera e di un meccanismo di piegatura potrebbe anche garantire che non si formino pieghe sulla superficie del pannello. Il lato anteriore potrebbe anche ospitare una tecnologia UDC, mentre il retro offrirebbe una configurazione a tripla lente.

Tenete presente che questo è ancora un patent e non è noto se l'azienda stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o se stia solo coprendo tutte le basi.

Huawei

Smartphone