La scorsa settimana, una nuova smart TV Huawei è stata certificata dall’ente ì 3C insieme al primo monitor di fascia alta dell’azienda. Pochi giorni fa, tuttavia, avevamo poche informazioni in merito. Oggi, dopo diverse speculazioni emerse sul web, conosciamo maggiori dettagli su questa imminente televisione smart di ultima generazione del colosso cinese.

Huawei: la smart TV con il focus sull’audio

Secondo quanto si apprende dal tipster online Changan Digital King su Weibo, noto informatore focalizzato sui prodotti a marchio Huawei, la prossima TV dell’azienda arriverà con un sistema audio alimentato da Devialet. Inoltre, ha rivelato che questo televisore sarà disponibile in una versione da 85 pollici, oltre a una variante da 75 pollici già avvistata sul web-

Nel caso non lo sapeste, l’OEM ha già collaborato con Devialet, una tecnologia audio francese per i suoi prodotti. Ricordiamo infatti due speaker smart prodotti dalla compagnia asiatica: Huawei Sound X e Huawei Sound.

Il leakster afferma che con il sound by Devialet, il prossimo televisore Huawei, che dovrebbe far parte di una nuova serie con nome in codice Frea, offrirà un output audio naturale. Inoltre, afferma anche che gli utenti potrebbero non dover acquistare altoparlanti esterni per questa smart TV.

Secondo la certificazione 3C, questo televisore sarà dotato di un pannello LCD retroilluminato a LED. La variante da 75 pollici avrà il numero di modello HD75FREA e sarà prodotta da Changhong (Sichuan Changhong Electric Co., Ltd.). A parte le specifiche sopra menzionate, non si sa nient’altro su questa inedita generazione di prodotti realizzata dal costruttore cinese. Ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane. Restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche di casa Huawei (e non solo).

