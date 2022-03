Huawei: cambio di rotta, arrivano i processori di MediaTek

Secondo quanto si apprende, sembra che Huawei stia iniziando ad utilizzare i processori di casa MediaTek per i suoi nuovi flagship premium; di fatto, notiamo che il Mate 40 sta arrivando sul mercato (per ora solo cinese) con il chipset Dimensity 1000+. Tuttavia notiamo una cosa molto bizzarra: il device verrà venduto con un marchio differente.

Se ricordate, il Mate 40 è arrivato sul mercato due anni or sono (o quasi); era l'ottobre del 2020 ma questo non sembra aver fermato il colosso cinese dal rilasciare nuove iterazioni dello stesso. Abbiamo visto infatti nuovi processori inseriti a bordo del suddetto super flagship. Ora, la nuova variante è stata avvistata presso il “Tianyi Product Library“; la particolarità di questo modello è che dispone di un processore MediaTek Dimensity 1000+ e non il vetusto HiSilicon Kirin 9000E in versione 5G.

Huawei Mate 40: cosa cambia con la nuova versione?

Partiamo con ordine: il processore Dimensity 1000+ non è esattamente un top di gamma di ultima generazione ma sembra essere stato inserito dall'azienda per necessità, visto che si apprende che Huawei sta terminando i suoi HiSilicon che ha nell'inventario. Qualcuno ipotizza che abbia già terminato le sue scorte. Dai primi benchmark online notiamo che il prodotto ha registrato 3.000 punti e 800 nei test multi-core e single-core di Geekbench 5. Lo stesso modello con Kirin 9000 invece, ha segnato 3600 e 950. Praticamente, la nuova versione sembra essere leggermente meno potente della precedente.

Non di meno, troviamo un sensore fotografico con più risoluzione. Il nuovo modello presenta 64 Megapixel, mentre il vecchio “solo” 50 Mpx. L'ammiraglia viene venduta sotto il marchio “TD Tech” e il prodotto si chiama M40. Ad oggi è difficile capire il motivo dietro questa scelta ma è lecito ipotizzare che abbia a che fare con le sanzioni statunitensi. Verosimilmente, sembra che Huawei voglia abbandonare progressivamente il suo moniker in favore di quest'ultimo.

Quanto costerà il nuovo dispositivo? Il prezzo base dovrebbe essere di 4599 Yuan per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. L'iterazione con 256 GB di archiviazione invece, dovrebbe essere venduta a 5099 Yuan. Non sappiamo se arriverà da noi in Italia.