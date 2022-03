Honor punta a prendere il posto di Huawei?

Secondo quanto si apprende, sembra che Honor voglia espandersi nel settore dei device low-cost ; questo sembra essere l'obiettivo della compagnia cinese che potrebbe voler prendere il posto dell'ex casa madre Huawei. A tal proposito, citiamo il lancio dei nuovi device della line-up Honor X il prossimo 29 marzo.

A riportare tale notizia ci pensa la società stessa con un poster in cui afferma che l'azienda è “pronta ad andare oltre” nel mondo della telefonia globale. Non sappiamo quali saranno i prodotti che verranno lanciati ma si ipotizza che la società voglia lanciare dei nuovi dispositivi di fascia bassa e mediobassa. Perlomeno, questo si evince dai poster e dai banner pubblicitari.

Honor: nuovi telefoni per aggredire il mrcato

Stanto ai rumor, il brand potrebbe lanciare Honor X9 5G, X8 e X7. Ad oggi, non vengono menzionate le specifiche o il design di questi prodotti, ma sicuramente dovremo vedere ulteriori dettagli nelle settimane a venire.

Ricordiamo che prima della separazione dalla casa madre, Huawei era leader del mercato grazie ai terminali della line-up P e Mate e il sub brand Honor si occupava di aggredire le altre fasce del mercato. Tuttavia, anche l'azienda principale ha avuto un impatto fondamentale nel mondo dei budget phone grazie alla gamma Huawei Y.

Adesso che non riesce a competere con le altre società a livello globale per via dell'assenza del Play Store sui suoi terminali, Xiaomi, Realme stanno prendendo il suo posto, ma anche OPPO, OnePlus, POCO e Redmi. Tuttavia… Honor potrebbe essere la candidata ideale per la nuova posizione di leader del settore grazie al suo storico fatto di successi e vendite incredibili in tutto il pianeta. Tra le altre cose, il marchio ha appena svelato un flagship con il comparto fotografico più potente di sempre: si chiama Magic4 Ultimate Edition.

Voi cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di questa azienda nel mercato di punta (e non solo)?