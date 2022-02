Huawei Mate 40E Pro: sta arrivando il modello con modem 5G

Huawei Mate40E Pro con processore HiSilicon Kirin 9000L e modem 5G (e P50E 4G) dovrebbero essere in vendita a partire dalla prossima settimana.

La società dovrebbe rilasciare nuove varianti dei suoi vecchi smartphone di punta il prossimo mese. Si dice che questi dispositivi diventino ufficiali come Mate40E Pro 5G e P50E 4G. Un informatore ha ora rivelato quando questi telefoni saranno in vendita in Cina.

Huawei: sta arrivando un flagship con modem 5G

Secondo 旺仔百事通 (Wangzai Knows Everything) su Weibo, il Mate40E Pro 5G sarà in vendita nel paese di origine dell'azienda, la Cina, il 3 marzo. D'altra parte, afferma che P50E 5G arriverà sugli scaffali da metà a fine marzo.

Di recente, due misteriosi smartphone con marchio del colosso cinese hanno ricevuto le certificazioni 3C con i numeri di modello NOH-AN50 e ABR-AL60. Entrambi supportano la ricarica rapida a 66 W, tuttavia, solo il primo può connettersi a reti 5G e il secondo dispone solo della connettività 4G.

Quindi, si dice che NOH-AN50 diventerà ufficiale come Mate40E Pro 5G, mentre l'ABR-AL60 romperà la copertura come P50E 4G. Per quanto riguarda il chipset, si prevede che il primo ospiterà il famigerato HiSilicon Kirin 9000L che abbiamo sentito a lungo in rete.

Wangzai, il leaker che ha rivelato la sequenza temporale della messa in vendita del terminale, afferma che le scorte di Kirin 9000L sono scarse. Pertanto, suggerisce agli acquirenti interessati di acquistare il telefono non appena sarà in vendita. Non vediamo l'ora di saperne di più su questi terminali nei prossimi giorni.

Ricordiamo che il colosso cinese terrà un evento speciale a marzo in cui svelerà nuovi dispositivi; probabilmente arriveranno nuovi top di gamma per il mercato locale e si dice che anche questi dispongano del modem per le reti di quinta generazione. Inoltre, vanteranno HarmonyOS 3.0 sotto la scocca. Vi terremo aggiornati in merito.