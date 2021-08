Honor Magic 3 Series: tre smartphone – tutti con supporto alla connettività 5G – per segnare il primo evento globale del brand, ormai compagnia totalmente indipendente. Un'edizione standard, una Pro e una Pro+: eccoli in dettaglio.

Disponibili inizialmente solo nella Cina orientale, tutti gli smartphone annunciati arriveranno anche in altri mercati, fra i quali – con ogni probabilità – anche il nostro.

Honor Magic 3 è dotato di un ampio display Super Curved da 6,76″ di tipo OLED (risoluzione 2772X1344). Un pannello completato da refresh rate da 120Hz, supporto a 1,07 miliardi di colori e con certificazione HDR10+.

HONOR Magic 3

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Android 11, sotto interfaccia utente Magic UI 5.0. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 66W.

HONOR Magic 3

Il comparto multimediale con su una fotocamera posteriore composta da tre sensori. Al principale da 50MP (apertura f/1.9) ne è affiancato uno monocromatico da 64MP e un terzo – ultragrandangolare – da 13MP. La selfie camera frontale è anch'essa da 13MP. A completamento del comparto multimediale, un doppio speaker audio stereo.

HONOR Magic 3 Pro

Il modello Plus, rispetto a quello standard, ha le seguenti differenze:

HONOR Magic 3 Pro+

Infine, HONOR Magic 3 Pro+ è il massimo dell'offerta perché dotato di qualche dettaglio in più, che rende ancora più interessante il device. Rispetto all'edizione Pro, la differenza principale sta nel comparto fotografico:

Ancora, il device arriverà solo in versione con 512GB di spazio di archiviazione e 12GB di RAM.

L'intera gamma gode di software e hardware avanzato per la gestione della fotocamera. Oltre all'HONOR Image Engine, i device sono i primi ad essere IMAX Enhanced e – in generale – c'è elevata attenzione al comparto video:

Lo smartphone… “Viene anche fornito con effetti cinematografici AI per consentire soluzioni di colore professionali di livello cinematografico. La serie HONOR Magic3 abilita infatti le capacità video Magic Log e 3D LUT (Look Up Table). Comunemente usato per girare film professionali, il formato log permette agli utenti di migliorare i loro video con toni di colore cinematografici e immagini mozzafiato in chiarezza HDR. Le LUT 3D cinematografiche aiutano gli utenti a creare tonalità di colore adatte al cinema.”