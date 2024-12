HONOR MagicPad2 (12/256GB) da 12,3 pollici e Snapdragon 8s (-130€)

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su un tablet con un display gigantesco e un ottimo scomparto hardware al miglior prezzo finora registrato. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR MagicPad2 a soli 469,90 euro, invece che 599,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso già applicato sul prezzo originale più un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio di 130 euro sul totale. Una promozione davvero da non perdere per nessun motivo al mondo. Come ti dicevo si tratta di un minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR MagicPad2 a questo prezzo è da prendere subito

Non c’è nemmeno da parlarne, a un prezzo così basso HONOR MagicPad2 è sicuramente un best buy da non farsi scappare. È un tablet per chi ama i grandi schermi, infatti gode di un generoso display OLED da 12,3 pollici dotato di una frequenza di aggiornamento velocissima fino a 144 Hz. Ha una cornice super sottile e 8 altoparlanti per un suono spettacolare.

Monta il potente processore Snapdragon 8s Gen 3 supportato da ben 12 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e da una memoria interna di 256 GB che ti permette di archiviare di tutto senza problemi. Possiede una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera anteriore da 9 MP, ha un design ultrasottile con uno spessore di appena 5,8 mm nonostante monti una super batteria da 10.050 mAh che dura tutto il giorno.

Inutile dire che con un prezzo di questo tipo l’offerta non può durare a lungo. Quindi se non vuoi rischiare di arrivare tardi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR MagicPad2 assoli 469,90 euro, invece che 599,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.