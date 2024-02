HONOR Magic6 Pro: ottieni 300€ di sconto con questo codice sconto esclusivo

Il nuovo HONOR Magic 6 Pro è un top cameraphone dal design originale, un bellissimo display, prestazioni eccellenti e un’ottima autonomia. Grazie all’offerta di lancio disponibile in queste ore, è possibile acquistare la configurazione da 12+512GB a 999 euro invece di 1.299 euro: per beneficiare dello sconto di 300 euro collegati a questa pagina, aggiungi al carrello il dispositivo e alla voce coupon inserisci il codice sconto esclusivo A300M6P.

HONOR Magic 6 Pro in offerta al lancio a 999 euro sullo store ufficiale

Per acquistare il Magic 6 Pro di HONOR a 999 euro invece di 1.299 euro collegati a questa pagina, dopodiché premi sul pulsante Acquista Ora. Nella nuova pagina che si apre seleziona il colore che desideri scegliere, fai uno scroll verso il basso e premi sul pulsante Aggiungi al carrello.

Si aprirà una nuova schermata con i bundle in promozione: per proseguire avanti premi su Visualizza carrello. Ora, nel riquadro sotto Riepilogo fai clic sulla sezione Coupon, quindi copia e incolla il codice nella casella di ricerca Inserisci un codice coupon, dopodiché seleziona Applica e premi sul tasto Invia / Conferma.

In automatico l’importo dell’ordine scenderà da 1.299 euro a 999 euro. Puoi ora completare l’ordine selezionando Procedi all’acquisto o Paga con PayPal, a seconda della tua scelta. Volendo, è possibile usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero.

