HONOR Magic V si mostra in video teaser: adesso Samsung trema

Qualche giorno fa HONOR Magic V si mostrava per la prima volta grazie a una semplice immagine teaser, mentre in queste ore il colosso cinese pubblica in rete un video teaser di HONOR Magic V. Tramite esso abbiamo l'opportunità di ammirare con maggiore dettaglio il design del nuovo smartphone pieghevole di HONOR che, dalle prime informazioni, dovrebbe posizionarsi come competitor di Samsung Galaxy Z Fold3 e anche di OPPO Find N.

HONOR Magic V si mostra in video teaser

Dalle prime informazioni pubblicate in rete sembra che il device monti un pannello da 6.5 pollici che, una volta esteso completamente, si estende fino a raggiungere una dimensione pari a 8 pollici con una risoluzione di 2200 x 2480 pixel. Sotto la scocca è altamente probabile che si trovi il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con almeno 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la componente multimediale è atteso un sensore principale da 108 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Senza entrare troppo nei dettaglio, il CEO di HONOR ha svelato che HONOR Magic V sarà il pieghevole di punta per il prossimo anno, il nuovo punto di riferimento di un settore finora controllato senza troppa fatica da Samsung. Difficile valutare da queste semplici immagini la qualità costruttiva del device o il sistema di chiusura della cerniera centrale, ma è altamente probabile che HONOR punti anche su un prezzo di lancio estremamente competitivo per aggredire gli smartphone pieghevoli di Samsung.