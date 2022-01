HONOR Magic V si mostra dal vivo: il design lascia senza parole

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale di HONOR Magic V fissata per il 10 gennaio, il primo foldable del colosso cinese è stato ripreso in alcune foto dal vivo che ci offrono la possibilità di scoprire ulteriori dettagli sul singolare dispositivo. Immortalato nelle mani di una modella nell'ultima edizione di Esquire, è ben visibile un design in tutto e per tutto simile a quello di altri device di questa categoria tra cui Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mi MIX Fold e anche il nuovissimo OPPO Find N.

HONOR Magic V si mostra in alcune foto dal vivo

La variante immortalata nello scatto è quella munita di una cover un pelle naturale con un design che ricorda quella di OPPO Find X2 Pro, mentre è chiaramente visibile il frame in metallo che abbraccia l'intera struttura del telefono. Lateralmente, lungo il lato destro, si possono scorgere i tasti di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume; sul retro, invece, campeggia la fotocamera con tre sensori a semaforo con il flash LED dual tone.

Il passaggio di HONOR Magic V da Geekbench ci conferma un hardware di assoluta potenza: infatti, oltre al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il device è atteso con il supporto alla ricarica rapida a 66 W, una fotocamera posteriore da 50 MP, display con alta frequenza di aggiornamento (possibilmente da 120 Hz) e Android 12.

Lo smartphone, con tutta probabilità, sarà inizialmente esclusiva del mercato cinese ma è probabile che arriverà anche in Europa a distanza di qualche mese.