HONOR Magic V passa da Geekbench e flette i muscoli: quanta potenza

Come ben sappiamo il prossimo 10 gennaio HONOR Magic V verrà presentato durante un evento esclusivo in Cina, e in queste ore il primo smartphone pieghevole del colosso hi-tech passa da Geekbench e mostra alcune specifiche tecniche che ci offrono un quadro piuttosto complessivo delle sue prestazioni.

HONOR Magic V passa da Geekbench: ecco le specifiche del device

Come sappiamo l'obbiettivo di HONOR con il nuovo Magic V è quello di colpire lo strapotere dei foldable di Samsung e di disinnescare l'ottima partenza di OPPO Find N all'interno di questo mercato. Per farlo, l'azienda cinese punta anche e soprattutto su un hardware da vero top di gamma: secondo Geekbench, infatti, il modello MGI-AN00 monterà il processore Qualcomm Snapdragon SM8450 – si tratta del codice prodotto dello Snapdragon 8 Gen 1 – con un core a 3 Ghz, tre core a 2.5 GHz e quattro core a 1.79 GHz. Ad essi sono affiancati ben 12 GB di RAM mentre il tutto viene gestito da Android 12.

Il teaser di qualche ora fa relativo all'evento di presentazione ufficiale di HONOR Magic V, mostra un comparto fotografico triplo con un sensore principale da ben 108 MP; purtroppo restano ancora parecchie zone d'ombra sul device che contiamo di riuscire a scoprire nel corso dei prossimi giorni grazie ai leak dell'ultimo minuto.