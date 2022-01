HONOR Magic V: ecco la data di lancio del nuovo foldable

Abbiamo finalmente modo di scoprire la data di lancio ufficiale di HONOR Magic V, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese a seguito della vendita da parte di Huawei per evitare di subire le stesse gravi ripercussioni economiche dovute al ban commerciale degli USA. In queste ore, infatti, la compagnia ha pubblicato su Weibo un'immagine teaser in cui si scorge parte del design del device e la data di lancio: 10 gennaio 2022.

HONOR svela la data di lancio di Magic V

Nei giorni scorsi il colosso cinese aveva svelato alcune informazioni circa il software presente su HONOR Magic V e un video teaser in cui mostrava parte del suo design. Tutte le informazioni finora note delineano chiaramente che lo smartphone è stato realizzato per competere con Samsung Galaxy Z Fold3 e OPPO Find N anche per via del sistema di chiusura del display verso l'interno.

Di certo, oltre al design, sappiamo che HONOR Magic V monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 molto probabilmente accompagnato da un pannello interno da 8 pollici a risoluzione Full HD+; la fotocamera principale dovrebbe montare un sensore da 108 MP mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Mancano ancora numerose informazioni circa la scheda tecnica del device, ma di questo passo avremo modo di scoprirle già a partire dai prossimi giorni.