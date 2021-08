Il nuovissimo Honor Magic 3 con Snapdragon 888 Plus è appena stato avvistato su Geekbench. La serie di smartphone di punta dell'ex sub brand di Huawei sembra essere pronta per il debutto il 12 agosto in Cina.

Honor Magic 3: sarà potentissimo

Prima del lancio, il presunto telefono della serie Magic 3 con numero di modello ELZ-AN10 ha fatto visita al sito di benchmarking di Geekbench. L'elenco ha rivelato che le specifiche chiave del telefono.

L'Honor ELZ-AN10 ha ottenuto 3556 e 10257 punti rispettivamente nei test single-core e multi-core di Geekbench. La frequenza di base del chipset è indicata come 1,80 GHz. Tuttavia, il suo codice sorgente rivela che il suo core principale può raggiungere i 3,00 GHz. Il codice sorgente ha anche rivelato che tale device sarà dotato di GPU Adreno 660.

Questi indizi suggeriscono che lo smartphone ELZ-AN10 sarà alimentato dal nuovissimo chipset Snapdragon 888 Plus. Il Geekbench ha inoltre rivelato che Magic 3 Pro sarà dotato di 8 GB di RAM e presenterà il sistema operativo Android 11.

L'affidabile tipster Teme ha recentemente rilasciato un rendering del nuovo flagship di casa Honor. Ha rivelato che il dispositivo vanterà un display curvo waterfall con un ritaglio a forma di pillola. La vista posteriore del telefono suggerisce che ci sarà un modulo fotografico di forma rotonda che sembra ospitare fino a cinque fotocamere e un flash LED. Secondo quanto riferito, la configurazione include tre lenti così ripartite: 64 megapixel, una main camera da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Si dice che Magic 3 sarà dotato di uno schermo da 6,76 pollici che offre una risoluzione di 2272 x 1344 pixel, fino a 12 GB di RAM e godrà del supporto per la ricarica rapida da 66 W.

Il Magic 3 Pro potrebbe essere dotato di un display ad alta risoluzione a 1228p. Potrebbe arrivare con il supporto per la ricarica wireless da 50 W e per la ricarica cablata da 100 W.

