Honor spoilera l'arrivo della serie Magic 3; i device della line-up conterranno diverse tecnologie AI. La compagnia cinese ha rilasciato un altro teaser relativo alla sua nuova serie di smartphone di punta prossima al debutto. L'amministratore delegato dell'azienda ha recentemente partecipato a una conferenza sulle nuove tecnologie; nel corso dell'intervista ha suggerito che molte features legate all'intelligenza artificiale approderanno con la nuova gamma premium.

Honor Magic 3: cosa sappiamo?

Durante la conferenza, Zhao Ming, CEO del produttore cinese di smartphone, parlerà con l'ex conduttore della CCTV Zhang Quanling e il Chess Grandmaster Nie Weiping per discutere del futuro dell'IA e dei vari vantaggi che può offrire al mondo. Finora, il marchio ha già spoilerato l'arrivo della sua serie Magic di telefoni di punta negli ultimi giorni elencandone pregi e funzionalità di spicco. E ora, suggerisce che le nuove tecnologie legate al mondo dell'intelligenza artificiale saranno presenti nella nuova formazione premium.

Al momento, l'azienda non ha rivelato dettagli più precisi su questi sistemi di intelligenza artificiale. Anche se, probabilmente, possiamo aspettarci che questi siano correlati al sistema di fotocamere del dispositivo, alla batteria e altro ancora. Per chi non lo sapesse, la gamma di prodotti di pregio sfoggerà il processore Qualcomm Snapdragon 888+, insieme ad altre specifiche e caratteristiche di prim'ordine. La variante Pro dovrebbe avere ben due sensori principali al posteriore e ottiche di pregio.

Non di meno, oggi è stata riportata la notizia che i Magic 3 riceveranno le nuove memorie UFS 3.1 ultra veloci di nuova generazione. Il design di questi nuovi smartphone sarà inedito e mai visto prima d'ora. Probabilmente, soppianteranno il Black Shark 4 nella classifica dei migliori flagship Android presenti sul mercato. Infine, avranno il supporto ai servizi Google e dovrebbero arrivare in tutti i mercati internazionali.

Honor

Smartphone