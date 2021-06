Ufficiale: l'ammiraglia Magic 3 di casa Honor sarà alimentata dal nuovo processore in arrivo di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888 Plus.

Honor: la nuova ammiraglia sarà potentissima

Qualcomm ha svelato un nuovo chipset per dispositivi Android premium: lo Snapdragon 888 Plus. Il processore apparirà nei telefoni di punta delle aziende che verranno presentati nella seconda metà dell'anno; uno dei primi dispositivi a ricevere il suddetto SoC sarà proprio l'ammiraglia Honor Magic 3.

Le informazioni sono state confermate nel comunicato stampa di Qualcomm insieme a una dichiarazione di un dirigente della società cinese. Secondo Fang Fei, il presidente della linea di prodotti, Honor Device Co., Ltd : “… I progressi rivoluzionari che vediamo nella nuova piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G lo rendono perfetto per l'imminente ammiraglia della serie Magic3 di HONOR.“

Prima del lancio di Snapdragon 888 Plus, è stato riferito che Honor avrebbe lanciato il Magic 3 ad agosto e che sarebbe stato alimentato dalla CPU SD 888 Pro. Lo Snapdragon 888 Plus era originariamente indicato come Snapdragon 888 Pro.

Honor prevede di annunciare due telefoni Magic quest'anno. È stato riferito che uno sarà un pieghevole e dovrebbe essere chiamato Honor Magic Fold.

Il comunicato stampa di Qualcomm elimina anche le voci secondo cui il chipset sarà un'esclusiva di Honor in quanto conferma che anche altri produttori annunceranno device di punta alimentati dal suddetto SoC. Il direttore generale degli smartphone di ASUS, Bryan Chang, ha confermato che lo Snapdragon 888 Plus apparirà in un telefono ROG. Vivo e Xiaomi hanno anche confermato che annunceranno telefoni alimentati dal nuovo processore. Ci aspettiamo anche che altri marchi non indicati sopra abbiano in cantiere un telefono Snapdragon 888 Plus. Non sappiamo se i foldable di Samsung della seconda metà del 2021 avranno questa soluzione; non è mai uscito alcun rumor a riguardo, ma tutto può ancora cambiare.

Al momento, non sappiamo quale telefono verrà lanciato per primo, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli in merito.

