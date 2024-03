HONOR 90 (12/512 GB) in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-150€)

HONOR 90 cala di prezzo e si conferma come uno dei migliori mid-range su cui puntare in questo momento. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 349 euro, con 150 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. La promozione si riferisce alla versione del dispositivo con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con possibilità di scegliere tra la colorazione Nero e quella Verde. In entrambi i casi, inoltre, è possibile pagare con PayPal e, quindi, optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo smartphone è disponibile con Garanzia Italia.

HONOR 90 è il mid-range da prendere oggi

La scheda tecnica di HONOR 90 comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Da notare anche un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte sotto al display ed è dotato del chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare HONOR 90, nella variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, al prezzo scontato di 349 euro, scegliendo tra la colorazione Nero e quella Verde. Si tratta di uno sconto di 150 euro rispetto al listino. Da notare che è possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.