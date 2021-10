HomePod Mini in anticipo? Lo trovi già su eBay

Non vedi l'ora di aggiungere HomePod Mini al tuo ecosistema Apple, soprattutto adesso che parla italiano? Non c'è bisogno di aspettare l'apertura ufficiale delle vendite, lo trovi già su eBay – in versione europea – con Siri che parla italiano.

Completa rapidamente l'ordine per averlo a 121€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Il prodotto è già in Italia.

HomePod Mini è già su eBay

Un prodotto perfetto per completare il tuo ecosistema di prodotti della mela morsicata. Affida a Siri la gestione della tua casa intelligente: lampadine, elettrodomestici, musica e non solo.

La profonda integrazione, ti consente di far dialogare iPhone con il dispositivo, ma anche di trovare gli AirTag abbinati al tuo account. Bello e curato in dettaglio è uno degli oggetti tech di design più belli che possano impreziosire il tuo salotto o la tua cucina.

Chiedi a Siri tutto quello che ti serve: informazioni, canzoni, ricette e non solo. La qualità audio è eccezionale. Ti ricordo che, solo qualche giorno fa, Apple ha confermato l'arrivo ufficiale in Italia di HomePod Mini. Per questo, scegliendo la versione europea da eBay, godrai di piena compatibilità. Non a caso, l'assistente vocale è già disponibile in italiano da qualche settimana.

Per essere fra i primi a mettere in casa questo gioiellino, non perdere l'occasione di prenderlo adesso – in bianco oppure in nero – a 121€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis: il dispositivo parte da magazzino in Italia.