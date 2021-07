Haylou RS3 è un concentrato di tecnologia da indossare al tuo polso: in offerta a circa 59,27€ su YouPin, puoi approfittare di un ribasso considerevole per risparmiare una decina di euro e portare a casa un gioiello di dispositivo.

Non devi preoccuparti delle spedizioni perché sono gratis e te lo fanno ricevere in poco tempo.

Uno smartwatch a cui non manca nulla: Haylou RS3

Basta guardarlo per innamorarsene: semplice e ultrasottile, lo smartwatch Haylou RS3 è un vero spettacolo. Con la sua cassa dalla forma rotonda regala al tuo polso un prodotto unico non solo in termini di estetica, ma di funzionalità.

Che tu lo voglia perché sei amante dello sport o sei un tipo tecnologico non ha importanza, questo watch ti offre tutto il meglio che è presente sul mercato e per di più a un prezzo riduttivo. Il suo display è già un valore aggiunto visto che è a colori, full touch e AMOLED. Puoi apprezzarne soprattutto l'ampiezza che ti consente una lettura delle informazioni ottimizzata.

Particolare attenzione è stata dedicata ai sensori integrati: attraverso il dispositivo puoi ottenere una serie di dati estremamente varia. Lo indossi e vieni a conoscenza dei tuoi livelli di saturazione nel sangue, della frequenza cardiaca e della qualità del sonno. Non ti dimenticare delle modalità sportive che sono 14 in totale per garantirti il massimo della scelta. Infatti sono presenti sia sport indoor che outdoor così come quelli in acqua. Come mai? Beh, questo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri di profondità e utilizzabile liberamente in acqua.

Altra maxi chicca su cui non devi tergiversare è la batteria integrata. Una sola carica ti permette di utilizzare il dispositivo fino a 21 giorni continuativi. Praticamente lo ricarichi una volta ogni tre settimane e lo utilizzi a tuo piacimento.

Non mancano all'appello il sistema GPS firmato Sony e le notifiche smart in tempo reale: ti basta connettere lo smartphone via Bluetooth per non perdere un messaggio, chiamata o notifica da app.

