HarmonyOS arriva in Europa nel 2022 (UFFICIALE)

Qualche giorno fa, Derek Yu, Presidente di Huawei CB per l'Europa centrale e orientale, Nord, Canada e Turchia, ha rilasciato un'intervista. Ha detto ai giornalisti che HarmonyOS arriverà in Europa il prossimo anno.

HarmonyOS: cosa sappiamo al momento?

Al momento Huawei HarmonyOS 2 è attualmente disponibile solo per dispositivi cinesi. La maggior parte dei modelli globali esegue ancora l'EMUI di Android. Anche molti piccoli partner sono molto preoccupati per questo. Guardando al futuro, Huawei potrebbe introdurre gradualmente HarmonyOS nei mercati globali a partire dal prossimo anno.

Derek Yu ha affermato che stanno lavorando duramente per stabilire partnership con Qualcomm, Intel e Microsoft al fine di garantire che l'aziend possa disporre delle riserve necessarie. Inoltre, la compagnia pensa ancora che il 4G sia attualmente sufficiente per i consumatori europei. Il 5G è tecnicamente più forte, ma è difficile trovare uno scenario di utilizzo del telefono cellulare completamente diverso per le reti 5G e 4G.

Huawei continuerà a lavorare sui telefoni di punta, in particolare sui modelli pieghevoli, nonché sulle serie Mate e P. Inoltre, il Centro di ricerca e sviluppo (R&S) di Shanghai sta studiando i chip 5G proprietari. Quindi un giorno tutte le ammiraglie Huawei supporteranno nuovamente il 5G.

Penso che la sfida più grande sia superare la situazione in cui il sogno è impossibile da realizzare. Ricordo ancora il 2019, e non dimenticherò mai il giorno del 16 maggio, quando non sapevamo nulla del divieto improvviso. Il 19 maggio Google ci ha comunicato ufficialmente che non possiamo più utilizzare il loro servizio (GMS). All'interno dell'azienda, speriamo ancora di poter riconquistare GMS un giorno. Anche nei quasi 7 mesi del 2019 non siamo intervenuti. Abbiamo discusso solo internamente come rilevare GMS. Alcune persone pensavano che aumentare il prezzo potesse risolvere il problema, ma non hanno ancora preso provvedimenti.

Nello stesso anno, il CEO di Huawei ha avuto un incontro con i membri del team dicendo “dimentica GMS e vai su HMS! Perché dovremmo essere sanzionati? Non a causa del 5G, ma perché volevano uccidere Huawei“.

Questo è stato il momento in cui la società ha capito di non aver commesso un errore. Si sono svegliati da un sogno e hanno iniziato a pensare a come costruire il proprio HMS. Ma ora è realtà. Inoltre, nei prossimi anni, HarmonyOS eseguirà il benchmark di iOS e Android.