Huawei lancerà un laptop con Kirin 9006C e doppio OS

Huawei lancerà un nuovo laptop per le aziende avente a bordo un processore HiSilicon Kirin 9006C a 5 nm e un doppio sistema operativo all'avvio.

Huawei: cosa sappiamo del nuovo portatile professionale in arrivo?

Quando si parla di laptop Huawei, di solito si pensa alla serie di notebook MateBook. Tuttavia, la società ha anche un'altra serie di device pensati per le imprese e le agenzie governative e non per i consumatori. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato che l'azienda sta lavorando su un nuovo portatile Qingyun L420 che sarà alimentato da un SoC Kirin 9006C.

In precedenza, il gigante tecnologico cinese aveva lanciato il suo primo laptop basato su ARM, l'L410, all'inizio di quest'anno, che aveva lo stesso design del notebook MateBook 14. Era inoltre dotato di uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2K ed era alimentato da un processore Kirin 990, che è un processore da 7 nm e funzionava con UOS (Unity Operating System).

Ora, il successore di questo prodotto è apparentemente in lavorazione e presenterà anche un processore HiSilicon Kirin. Se questo laptop presenterà davvero un SoC Kirin 9006C, sappiate che nessuno ha mai visto il suddetto chipset finora.

Secondo un nuovo rapporto, il nuovo chip si basa sul processo a 5 nm e presenta otto core (forse una variante del Kirin 9000). Le sue velocità di clock principali possono raggiungere fino a 3,13 GHz e disporrà di una scheda grafica integrata. Inoltre, secondo quanto riferito, questo chip offrirà prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore insieme a miglioramenti nell'efficienza energetica. La fuga di notizie aggiunge che il pannello sarà un display 2K da 14 pollici mentre il corpo sembra essere realizzato in una lega di alluminio che ha uno spessore massimo di 15,9 m e pesa solo 1,45 chilogrammi. In altre parole, è chiaramente un notebook leggero orientato al business.

Secondo la perdita, il nuovo laptop sarà alimentato da una batteria da 56 Whr che supporta una ricarica rapida da 65 W da una porta USB C. Altre porte presenti a bordo sono: USB A e una USB C insieme ad una HDMI, un mini RJ-45 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Per quanto riguarda la memoria, offrirà 8 GB di RAM LPDDR5 abbinata a 256 GB o 512 GB di memoria interna. Secondo quanto riferito, le opzioni di connettività includono anche WiFi 6 e Bluetooth 4.2.

In particolare, questo laptop funzionerà anche su due diversi sistemi operativi, ovvero UOS e KOS. Tenete presente che questa è ancora una indiscrezione non confermata, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”, per il momento.