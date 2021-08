Halo Infinite si mostra alla Gamescom 2021 in occasione della Opening Night Live, con il trailer ufficiale della prima stagione del multiplayer. Microsoft ha anche annunciato la data di lancio ufficiale, fissata al prossimo 8 dicembre 2021, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

I breve filmato mostra una cinematica che introduce la lore del multiplayer: la fazione degli Spartan è intenta a salvare una ragazza dall'avanzata nemica, una volta tratta in salvo la donna si unisce ai soldati Spartan e inizia a combattere, addestrando nuovi soldati per contrastare le fazioni avversarie.

Al day-one sarà disponibile sia la campagna in single player che la modalità multiplayer, con l'inizio della Stagione 1. Le modalità multigiocatore di Halo Infinite saranno free-to-play, accessibili in maniera del tutto gratuita da PC, Xbox One e Xbox Series X|S, a breve Microsoft annuncerà la data d'inizio della fase BETA, che consentirà a moltissimi videogiocatori di provare in anteprima il nuovo capitolo della saga.

Per celebrare l'uscita del nuovo capitolo e il ventesimo anniversario di Halo, Microsoft ha annunciato la disponibilità – a partire dal 15 novembre – di una Xbox Series X Limited Edition a tema Halo, con tanto di controller in tinta con la console.

Videogames