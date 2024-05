La Nintendo Switch OLED è finalmente in offerta: prezzo bomba su eBay

La Nintendo Switch OLED, nella bellissima versione Neon/Rosso Neon, oggi è in offerta su eBay ad un prezzo imbattibile. La paghi solamente 269,00€!

La Nintendo Switch offre un’esperienza di gioco immersiva grazie al suo schermo da 7 pollici di tipo OLED, che garantisce colori vivaci e contrasti intensi. Con una memoria interna di 64GB, la console offre ampio spazio per salvare giochi e altri dati, espandibile tramite slot per schede microSD. La console include anche una base con porta LAN per una connessione internet più stabile durante l’uso in modalità TV, e un audio migliorato per un’esperienza sonora più coinvolgente.

Questa versione della Switch supporta sia il gioco multiplayer locale, con la possibilità di collegare fino a otto console, sia il gioco online attraverso l’iscrizione a Nintendo Switch Online. Con i Joy-Con removibili, la console offre versatilità sia per il gioco singolo sia per esperienze condivise con amici e familiari.

La batteria della console ha una durata che varia da 4,5 a 9 ore, a seconda dell’uso, permettendo lunghe sessioni di gioco anche fuori casa. Con un design leggero e portatile, la Switch Modello OLED è la console da acquistare per chi vuole portare il gaming sempre con sé. Non farti scappare questa offerta su eBay e acquistala subito a 269,00€!