La Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition mostra che Microsoft è ancora la regina delle console personalizzate. Di fatto, il costruttore di Redmond ha sempre dimostrato propenso alla realizzazione di numerose varianti speciali dei suoi prodotti. pensiamo ai controller super-personalizzabili o alle numerosissime iterazioni di Xbox derivate dai titoli di maggior successo dell'azienda.

Xbox Series X Halo Infinite L.E.: cosa cambia?

Oppure ancora, pensiamo a tutte le diverse console Xbox One in edizione limitata che ha rilasciato nel tempo; una delle più belle è la variante One X Shadow of the Tomb Raider, ma anche quella a tema Cyberpunk 2077 non scherzava affatto. Ora, ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per stupire il mercato con il lancio della Series X Halo Infinite Limited Edition.

La console in edizione limitata è stata annunciata oggi insieme al controller Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 che celebra il 20° anniversario del gioco. Sia la stazione gaming che il joypad saranno disponibili a partire dal 15 novembre rispettivamente a $ 549,99 e $ 199,99.

Il corpo di Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition è avvolto in un mix di colorazione nera, grigia e dorta. Le stelle sulla console, che abbelliscono la parte superiore, sono ispirate alla superficie di Zeta Halo, una location del gioco, mentre il colore blu della ventola è ispirato a Cortana. Anche il controller wireless per Xbox incluso ha una combinazione di colori simile.

Per il controller Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2, è presente un mix di verde e nero; il primo è della stessa tonalità dell'armatura di Master Chief.

Sia la console che il joypad a tema Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 sono disponibili per il preordine sul sito di Microsoft a partire da queste ore prima della loro uscita che, come specificato, dovrebbe avvenire il prossimo 15 novembre.

Che ne pensate? Vi piacciono?

