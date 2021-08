La data di lancio di Halo Infinite è stata finalmente annunciata durante l'Opening Night Live alla Gamescom 2021, il gioco uscirà il prossimo 8 ottobre per PC e Xbox. 343 Industries ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per far girare al meglio la versione PC di Halo Infinite, i componenti hardware citati dalla software house rivelano la necessità di una discreta potenza di calcolo.

Microsoft e 343 consigliano almeno 8GB di RAM, 16GB sarebbero la quantità di memoria ideale. La scheda video minima consigliata è una GeForce GTX 1050Ti, mentre per far girare al meglio di gioco è necessario dotarsi di uno RTX 2070 o Radeon RX 5700XT, due GPU di Nvidia e AMD appartenenti alla penultima generazione.

Di seguito la lista dei componenti hardware minimi e raccomandati per la versione PC di Halo Infinite

Halo Infinite – Requisiti PC Minimi

Sistema: Windows 10 x64

CPU: AMD FX-8370 / Intel i5-4440

GPU: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti

Memoria RAM: 8 GB

Spazio su disco: 50GB

Halo Infinite – Requisiti PC Raccomandati

Sistema: Windows 10 x64

CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i7-9700k

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070

Memoria RAM: 16 GB

Spazio su disco: 50GB

Durante la recente conferenza, Microsoft ha pubblicato il trailer della Stagione 1 di Halo Infinite e ha annunciato l'imminente uscita di una Xbox Series X a tema Halo.

Videogames