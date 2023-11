Guarda Sky TV e Netflix insieme a 14,90€/mese con la promo del Black Friday

Sky scende in campo per il Black Friday portando il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix insieme – al prezzo più basso di sempre: 14,90€ al mese per 18 mesi invece di 30€ al mese. Nelle scorse settimane, invece, lo street price era fissato a 19,90€ al mese, anche in questo caso per una durata totale di 18 mesi. L’offerta può essere sottoscritta online a questa pagina del sito sky.it.

Sky TV e Netflix al prezzo più basso di sempre con il Black Friday di Sky

Con Intrattenimento Plus puoi goderti Sky TV e Netflix in un unico pacchetto.

Sky TV offre l’accesso alle produzioni Sky Original, gli show per tutta la famiglia, le serie TV italiane e internazionali, i documentari e le news dall’Italia e dal mondo.

Hai inoltre accesso al piano Base di Netflix, con tutte le serie TV, i film, i documentari e i programmi per bambini presenti in catalogo. La riproduzione dei contenuti è in alta definizione (HD 720p), senza interruzioni pubblicitarie e su uno schermo alla volta. Se vuoi, puoi passare a Netflix Premium in qualsiasi momento.

Infine, la promozione del Black Friday di Sky ti permette di arricchire Intrattenimento Plus con Sky Cinema e/o Sky Sport a un prezzo speciale: 5€ in più al mese per il primo e 10€ in più il secondo, con l’aggiunta di un Buono Amazon del valore di 50€.

Puoi sottoscrivere Intrattenimento Plus a 14,90€ al mese per 18 mesi su questa pagina del sito ufficiale Sky. La promozione è valida fino al 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.