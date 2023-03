Guarda Real Madrid-Liverpool in streaming

La UEFA Champions League questa settimana ci sta intrattenendo con tantissime partite valide per gli Ottavi di Finale. Domani sera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21:00 fischierà il calcio d’inizio di Real Madrid-Liverpool. Guardala in diretta streaming con NOW TV.

Grazie al Pass Sport, con soli 14,99 euro al mese, potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Questo pacchetto, oltre alla UEFA Champions League, ti permette di vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Vediamo ora le due probabili formazioni:

Courtois Carvajal Rudiger Miliato Camavinga Modric Tchouameni Kroos Valverde Rodrygo Vinicius. Liverpool (4-2-3-1)

Alisson

Alexander-Arnold

Matip

Van Dijk

Robertson

Fabinho

Henderson

Salah

Jota

Gakpo

Nunez

Segui Real Madrid-Liverpool in streaming senza disconnessioni

Infatti, con NOW TV, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento attivo, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

