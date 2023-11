Guarda Nuovo Santa Clause Cercasi 2 in streaming su Disney+

La seconda stagione della serie originale Disney+ Nuovo Santa Clause Cercasi è disponibile da pochi giorni sulla piattaforma streaming statunitense. La serie TV con protagonista Tim Allen nei panni di Babbo Natale, alias Scott Calvin, riesce fin da subito a proiettare i telespettatori in un idilliaco clima natalizio, non senza qualche sorpresa. Gli episodi della seconda stagione sono ora disponibili su questa pagina.

Nuovo Santa Clause Cercasi 2, la serie TV Original di Disney+

Scott Alvin veste i panni di Babbo Natale da quasi trent’anni ormai. Un lasso di tempo importante, impegnativo, forse troppo per Scott, che deve badare anche al suo ruolo di marito e padre, oltre alle mille difficoltà per restare al passo con il proprio lavoro.

Gli anni passano, i bambini restano e la magia di Santa Claus non può più essere quella di un tempo, come è ragionevole che sia. Nel corso della seconda stagione, Scott Alvin scopre l’esistenza di una nuova clausola che potrebbe permettergli di lasciare il suo ruolo. Inizia così una lunga ricerca per trovare un degno successore e poter lasciare una volta per sempre i panni di Babbo Natale.

