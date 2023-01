Guarda Monza-Inter dall'estero in streaming con questa VPN

Monza-Inter, partita valida per la Serie A TIM 2022/23, verrà trasmessa in streaming su DAZN sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20:45. Per potervi assistere è necessario avere un abbonamento valido a DAZN. Se ancora non ce l’hai attivalo subito prima che i prezzi aumentino ancora.

Invece, se sei all‘estero e non vuoi perderti questo match è necessario affidarsi a una buona VPN. In commercio ce n’è una fantastica ed economica che ti permette di accedere a qualsiasi piattaforma streaming senza restrizioni geografiche. Stiamo parlando di NordVPN, il maestro dei provider.

La sua app, una volta installata sul dispositivo dal quale guarderai Monza-Inter, ti permetterà di cambiare la tua posizione virtuale spostandoti così in Italia. In questo modo la tua connessione, pur essendo fisicamente all’estero, sembrerà provenire dallo Stivale. Così avrai accesso a qualsiasi contenuto Web senza limiti.

Monza-Inter: quando è necessaria una VPN

Ti starai chiedendo se è sempre necessaria NordVPN per vedere Monza-Inter o tutte le altre partite di Serie A TIM in streaming dall’estero. In teoria no. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

In pratica però noi ti consigliamo l’uso di una VPN sempre e comunque. Prima di tutto perché a volte potrebbero crearsi dei disguidi lato posizione reale del tuo IP. Connettendoti con reti WiFi pubbliche o HotSpot sconosciuti, DAZN potrebbe non riconoscere come valida la tua connessione anche se ti trovi in Unione Europea.

Inoltre, NordVPN garantisce una connessione completamente ottimizzata con i suoi server in funzione. Grazie alla larghezza di banda illimitata, offerta sempre e comunque, potrai raggiungere picchi di velocità che superano i 6730 Mbps. Lo streaming sarà stabile e senza buffering in qualsiasi qualità, sia HD che 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.