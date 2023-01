Guarda Milan-Roma in streaming dall'estero con una VPN

Domenica 8 gennaio 2023 è in programma Milan-Roma. La partita avrà inizio alle ore 20:45 e potrà essere vista solo da chi ha attivo un abbonamento a DAZN e si trova in Italia o in viaggio, ma in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Quest’ultima possibilità è il risultato delle nuove normative europee riguardo allo streaming e agli abbonamenti. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, se ti trovi in Paese non elencato tra quelli qui sopra, dovrai affidarti necessariamente a una buona VPN. Tra le molte disponibili, proprio per queste faccende, ti consigliamo senza ombra di dubbio NordVPN che garantisce con successo la possibilità di accedere a qualsiasi piattaforma di streaming aggirando le classiche restrizioni geografiche.

Milan-Roma dall’estero in streaming: come utilizzare una VPN

Utilizzare una VPN per vedere Milan-Roma dall’estero in streaming, così come tutte le altre partite della Serie A TIM in programma, è molto semplice e veloce. Una volta attiva NordVPN sul tuo dispositivo dovrai accedere alla sezione dei server.

Con pazienza cerca un server italiano e avvia la tua connessione tramite questa posizione virtuale. In un attimo avrai la possibilità di accedere a tutti i contenuti disponibili solo dall’Italia nonostante ti trovi in un altro Paese.

È vero che DAZN offre la portabilità transfrontaliera, ma a volte potrebbe avere qualche problema negando comunque l’accesso alla piattaforma. Per evitare simili disagi, che ti farebbero perdere la visione di Milan-Roma, meglio andare sul sicuro con NordVPN.

