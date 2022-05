Google Store, un bug vi fa credere di avere soldi che non avete

Google Store, lo shop digitale che milioni di utenti utilizzano quotidianamente per acquistare dispositivi legati al mondo del colosso di Mountain View, è colpito da un bug che ha dell’incredibile: mostra del credito spendibile che in realtà non c’è.

Sì, avete capito bene: numerosi utenti hanno notato di avere a disposizione ben 500 dollari di credito, circa 475 euro al cambio, che in realtà non sono effettivamente disponibili.

Google Store è colpito da un singolare bug che mostra del credito di cui non disponete

Scavando un po’ più a fondo sulla natura del bug sullo store online di Google, si è scoperto che al momento interessa solo gli utenti che hanno del credito positivo sul proprio account; ovvero, se avete anche a disposizione 1 dollaro sul vostro credito, il bug automaticamente lo incrementa di ben 500 dollari. In base ai test effettuati dai colleghi di 9to5Google che hanno scovato per primi il bug, sembra che il finto credito venga mostrato direttamente dal menu a tendina in alto a destra, proprio a livello dell’avatar del proprio account.

Con tutta probabilità il bug verrà corretto nel giro delle prossime ore, ma nel mentre non vi precipitate ad acquistare il nuovo Google Pixel 6 con soldi che in realtà non avete a disposizione sul Google Store;